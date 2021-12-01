Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправы.
По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору». В августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 млн евро долга. Андрею предложили согласиться на 80 тысяч евро, а в случае отказа – пообещали сделать инвалидом. Канчельскис решил не соглашаться на предложение и сразу же отправился в полицию. Правоохранители начали проверку.
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Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018 по июнь 2019 года. В августе 2019-го он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по ее выплатам.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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