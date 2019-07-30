Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об отношении к Суперкубку Англии перед игрой с «Манчестер Сити».

«Я точно не знаю, почему мы играем в этом турнире, если он ничего не значит. Почему бы нам просто не отменить его? В Германии я выиграл Суперкубок пять раз – никто даже не вспоминает об этом. Люди скептично говорили: «Ну, это же Суперкубок». Я спрошу у руководства, что это вообще значит для истории клуба», – цитирует Клоппа France24.

Первый матч АПЛ нового сезона пройдет 9 августа.

В АПЛ-2018/19 «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разделило одно очко.

«Рынок сейчас очень сложный». «Сити», возможно, завершил работу по летним трансферам

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