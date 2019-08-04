Когда начинается сезон в Англии и других топ-чемпионатах?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство ранним началом сезона в Англии. Немец заявил о безумной несправедливости, приведя в пример Италию. «Я разговаривал с Карло Анчелотти. В Серии А тоже 20 команд, но сезон начинается лишь 24 августа, – разгневался Юрген в интервью BBC. – Я не знаю, почему мы начинаем так рано. АПЛ – замечательный продукт, но это не имеет смысла. Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю, но кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается».

Немца можно понять, ведь в АПЛ сезон-2019/20 стартует 9 августа, а в Италии только через две недели. Но такая проблема складывалась не всегда. Например, в сезоне-2018/19 начало чемпионатов разделяла всего неделя (10 августа в Англии, 18 – в Италии). При этом самый поздний старт АПЛ в десятых годах случился в сезоне-2012/13, когда турнир открыли аж 18 августа, и все равно в этом уступает Италии – там в кампании-2014/15 первый матч состоялся 30 числа.

Если сравнивать Италию и Англию с еще одним элитным турниром, где представлены 20 команд, то Испания за последние четыре года устаканила график и открывает сезон в одни и те же выходные – примерно 17-19 августа. И это самое ранее начало турнира за последние 10 лет – до этого боссы Ла Лиги открывали его 23-24 августа, а еще незадолго до этого – 30 числа.

Кто и почему пропустит Суперкубок?

Рияд Марез и Садио Мане на Кубке АфрикиGetty Images

Раннее начало сезона цепочкой повлияло и на другие события: например, на Суперкубок Англии. Матч за первый трофей английского сезона состоится 4 августа, что двукратно вывело Клоппа из себя. Немец сообщил, что комбо из позднего финиша прошлого сезона («Ливерпуль» ушел в отпуск 1 июня после финала ЛЧ), Кубка Африки (на турнир отправились некоторые игроки «красных»), Кубка Америки (смотреть прошлый пункт) и раннего проведения матча на Суперкубок, клуб не досчитается некоторых лидеров.

«Калиду Кулибали вместе с Садио Мане выступал на Кубке африканских наций. У него есть четыре недели отпуска, и он нескоро вернется в расположение команды», – сетовал Юрген. Немец добавил, что только на этой неделе в расположение «Ливерпуля» вернулись Алиссон, Фирмино, Кейта, Салах и Шачири. «Отличные новости, ведь теперь у нас есть шесть замен», – съязвил тренер, который намекнул, что не все из перечисленных игроков выйдут на поле «Уэмбли» против «Сити».

Если следовать логике Клоппа, то у «горожан» и конкретно Пепа Гвардиолы возникнут сложности с привлечением к игре Николаса Отаменди, Серхио Агуэро, Габи Жезуса, Рияда Мареза и Данило.

Что о ситуации думают тренеры и эксперты?

К слову, воспламенение Клоппа не зацепило ни одного человека на всем периметре Англии. Тема пока не обсуждается, хотя, возможно, станет только интереснее, если «Ливерпуль» проиграет, а Юрген подожжет новый фитиль. Пока же агрессия немца никого не интересует – на историю не отреагировал даже сам Гвардиола.

Вероятно, дело в обычном стечении обстоятельств: следующий Кубок Африки пройдет только через два года, а Фирмино может не попасть в состав Бразилии на Кубок Америки-2020. Поэтому перед следующим сезоном Клоппа ничто не потревожит, и он в полном составе выступит в Суперкубке Англии. Конечно, если туда попадет.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Манчестер Сити»

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