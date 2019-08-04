На старте матча Лерой Сане получил травму в столкновении с Трентом Александер-Арнольдом и покинул поле.

Сразу после повреждения немца «Манчестер Сити» открыл счет. Александр Зинченко закинул мяч на левый край штрафной, Бернарду Силва шведой скинул в центр, Рахим Стерлинг проткнул Алиссона.

Во втором тайме Вирджил ван Дейк пробил головой в перекладину, но мяч лишь на половину пересек линию ворот. Юрген Клопп выпустил Жоэля Матипа и Наби Кейта и не прогадал. На 79-й минуте Джордан Хендерсон забросил со стандарта, Ван Дейк от лицевой слева навесил в центр, и Матип из вратарской добавил головой в сетку.

1:1. Сразу по истечении основного времени команды били 11-метровые удары. У «Ливерпуля» вторым ударом не забил Джорджиньо Вейналдум, а «горожане» осечек не допускали – 5:4.

«Манчестер Сити» выиграл шестой Суперкубок в истории. Ранее они брали этот трофей в 1937, 1968, 1972, 2012 и 2018 годах.

«Ливерпуль» упустил возможность выиграл 16-й Суперкубок и обойти «Арсенал» по этому показателю.

«Красные» откроют сезон-2019/20 матчем против «Норвича» 9 августа в 22:00 по московскому времени.

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