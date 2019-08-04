«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив по пенальти «Ливерпуль».

Счет открыл клуб из Манчестера уже на 12-й минуте. Стерлинг после скидки Сильвы проткнул мяч сквозь голкипера Алиссона.

«Ливерпулю» потребовалось больше часа игрового времени, чтобы отыграться. На 77-й минуте счет сравнял Матип после подачи Ван Дейка.

В серии пенальти решающим стал сэйв Клаудио Браво после удара Вейналдума. Остальные девять ударов команды реализовали.

«Сити» при Гвардиоле выиграл седьмой трофей.

«Горожане» взяли Суперкубок Англии второй год подряд.

Сезон в Англии стартует аномально рано. Из-за этого в Суперкубке не сыграют Мане и другие топы

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