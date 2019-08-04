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Эффектные голы Стерлинга с Матипом и сэйв Браво, решивший судьбу Суперкубка

Эффектные голы Стерлинга с Матипом и сэйв Браво, решивший судьбу Суперкубка
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Первый матч нового английского сезона получился крайне насыщенным.

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив по пенальти «Ливерпуль».

Счет открыл клуб из Манчестера уже на 12-й минуте. Стерлинг после скидки Сильвы проткнул мяч сквозь голкипера Алиссона.

«Ливерпулю» потребовалось больше часа игрового времени, чтобы отыграться. На 77-й минуте счет сравнял Матип после подачи Ван Дейка.

В серии пенальти решающим стал сэйв Клаудио Браво после удара Вейналдума. Остальные девять ударов команды реализовали.

  • «Сити» при Гвардиоле выиграл седьмой трофей.
  • «Горожане» взяли Суперкубок Англии второй год подряд.

Сезон в Англии стартует аномально рано. Из-за этого в Суперкубке не сыграют Мане и другие топы

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