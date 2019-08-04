Эффектные голы Стерлинга с Матипом и сэйв Браво, решивший судьбу Суперкубка
Первый матч нового английского сезона получился крайне насыщенным.
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив по пенальти «Ливерпуль».
Счет открыл клуб из Манчестера уже на 12-й минуте. Стерлинг после скидки Сильвы проткнул мяч сквозь голкипера Алиссона.
«Ливерпулю» потребовалось больше часа игрового времени, чтобы отыграться. На 77-й минуте счет сравнял Матип после подачи Ван Дейка.
В серии пенальти решающим стал сэйв Клаудио Браво после удара Вейналдума. Остальные девять ударов команды реализовали.
- «Сити» при Гвардиоле выиграл седьмой трофей.
- «Горожане» взяли Суперкубок Англии второй год подряд.
Сезон в Англии стартует аномально рано. Из-за этого в Суперкубке не сыграют Мане и другие топы
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