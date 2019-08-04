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Божественный вынос Уокера с линии на 93-й минуте, который спас для «Сити» Суперкубок
Один из главных моментов лета.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер фактически стал главным героем уикенда и спас команду от поражения в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» на 93-й минуте.
Мохамед Салах вышел один на один с голкипером «горожан». Браво парировал первый удар, но египтянин парашютиком прокинул мяч над вратрем. Гол был неминуем, но Уокер несмыслимой бисиклетой вынес мяч на самой линии.
- В серии пенальти «Манчестер Сити» победил со счетом 5:4.
- Решающим стал сэйв Браво после удара Вейналдума.
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