Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер фактически стал главным героем уикенда и спас команду от поражения в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» на 93-й минуте.

Мохамед Салах вышел один на один с голкипером «горожан». Браво парировал первый удар, но египтянин парашютиком прокинул мяч над вратрем. Гол был неминуем, но Уокер несмыслимой бисиклетой вынес мяч на самой линии.

В серии пенальти «Манчестер Сити» победил со счетом 5:4.

Решающим стал сэйв Браво после удара Вейналдума.

Эффектные голы Стерлинга с Матипом и судьбоносный сэйв Браво, решивший судьбу Суперкубка

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