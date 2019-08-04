Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не очень-то и расстроился поражению в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити».

«Мы очень мощно сыграли во второй половине. Мы с «Манчестер Сити» схожим образом готовились к сезону. Я разговаривал с Кевином де Брёйне после матча, и мы сошлись на одном: неизвестно, на каком уровне готовности наши команды сейчас находятся.

Ничья – меньшее из того, что мы сегодня заслуживали. Ее исход решило спасение в конце матча. Я не могу быть расстроенным сегодня. Уровень нашей игры гораздо важнее сегодня, чем победа. Могли лучше настроиться на первый тайм, но у нас все равно были шансы забить. Во второй половине матча мы изменили несколько вещей. Мы хотели победить, но в конце нам не хватило чуть-чуть удачи. Поздравляю «Сити», – цитирует Клоппа BBC.

Основное время закончилось вничью – 1:1, в серии пенальти точнее был «Сити» – 5:4.

На 93-й минуте после удара Мо Салаха мяч с линии ворот вынес Кайл Уокер.

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