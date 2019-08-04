Последний официальный матч за «Манчестер Сити» Клаудио Браво провел 364 дня назад. 5 августа 2018-го «горожане» щипались с «Челси» за такой же Суперкубок, и Браво играл в раме на правах бэкапа.

Чилиец уже плотно присел за Эдерсоном, хотя перед трансфером на «Этихад» казался самым подходящим для Гвардиолы вратарем в мире. Клаудио выманили из «Барселоны» как раз по приказу Пепа и почти сразу увидели, как человек с зарплатой в два раза выше, чем в Каталонии, не ловит ни мышей, ни удары британских форвардов.

«Что ж, он умеет пасовать, но может ли ловить мячи?» – не удержался Гари Невилл в репортаже с дебютного матча Браво. Кипер в конце первого тайма выронил мяч на выходе и подарил его Ибрагимовичу. Повезло, что «Сити» забил два, и Браво не казнили за ошибку.

«Гвардиола хочет, чтобы у его вратаря была техника, как у полузащитника. Для него было бы утопией, если бы кто-то из средней линии надел перчатки и встал в ворота. Так можно было располагать голкипера между двумя ЦПЗ и получать перевес при переходе в нападение», – язвил в конференции на Daily Mail бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун.

Потом было возвращение на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов и глупое удаление, подставившее «Сити» – 0:1 до игры ручками вне штрафной, 0:4 к финальному свистку. В боксинг-дэй Гвардиола дал интервью, в котором сказал: «Браво умен и опытен. Он знает, что в Англии нужно играть по-другому». Клаудио кивнул и через девять дней пропустил четыре мяча после четырех ударов в створ. Еще сутки спустя в The Guardian полились инсайды, что Пеп хочет купить нового вратаря.

Клаудио Браво, Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Сезон-2017/18 чилиец просидел за спиной Эдерсона и наблюдал, как на самом деле должен был действовать по задумке тренера. У Браво была типичная жизнь запасного – игра в Кубке страны и Кубке Лиги, 2,5 матча в АПЛ (тайм после травмы бразильца с «Ливерпулем» и еще 180 минут после оформления чемпионства).

Ничего бы не изменилось и на старте следующего сезона. Его Клаудио начал также на скамейке, но на тренировке после Суперкубка вратарь порвал ахилл на левой ноге и выбыл, как писали вначале, на несколько месяцев.

«Сити» попал в серьезную беду с голкиперами – Пеп надеялся на чилийца как на надежного бэкапа Эдерсона, поэтому продал вратаря английской молодежки Ангуса Ганна в «Саутгемптон», а Джо Харта в «Бёрнли». «Манчестер» остался с бразильцем и 20-летним Дэниэлом Гримшоу. В клубе присматривались к годичной аренде Кейлора Наваса (в «Реал» как раз купили Куртуа), но в итоге экстренно вернули Ариянета Мурича из Голландии. Косовар даже провел в «Бреде» одну игру и все же прискакал обратно на «Этихад», а менеджеры «Сити» обещали помочь НАК с новым кипером.

Но в следующий раз Браво увидели на поле не до рождественских праздников, а аж в феврале. Журналисты в Манчестере забыли про чилийского ветерана и спросили Пепа, что случилось. Тренер развел руками на вопрос о сроках возвращения, но в апреле все же раскололся. Оказалось, что на операции в Барселоне хирурги занесли футболисту инфекцию, из-за чего восстановление затянулось.

Позднее ошибку врачей косвенно подтвердил сам Клаудио. «Было тяжело, я провел без движения почти три месяца, мог ходить только на костылях, – жаловался вратарь сайту «Сити». – У меня было несколько хирургических вмешательств, и после них я мало чего мог сделать. Хотелось быть с командой, выполнять важную роль, особенно когда ты опытный игрок и должен помогать остальным. Я был спокоен с самого первого дня. Успокоился, потому что узнал, что значат эти травмы. Прочитал все об ахилловых сухожилиях. Все, что нужно, – это время и преданность делу».

Полноценно на газон Браво вернулся в товарняке с «Йокогамой», а первый официальный матч провел на «Уэмбли» с «Ливерпулем». Клаудио в ответственной игре за национальный Суперкубок будто обрел дзен и за год отсутствия подтянул все пробелы, на которые кивали английские эксперты. Он не нервничал на ленточке, не ошибался на выходах в штрафной и надежно выбегал из ворот на перехваты ногами. Даже супергерой прошлого сезона Алиссон выглядел не так уверенно, как запасной вратарь «Сити», а в серии 11-метровых Браво и вовсе доказал, у кого тут сзади развевается плащ в полете.

Клаудио Браво, Серхио Агуэро, Давид Сильва, «Манчестер Сити», Суперкубок Англии 2019Getty Images

«Все внесли невероятный вклад в победу, но встречу выиграл Браво, – превознес чилийца Хосеп Гвардиола на пресс-конференции. – Он потрясающий второй вратарь. Он столько раз спасал нам матч и, конечно, сделал всю серию пенальти. И это после той травмы, которая у него была, хотя Клаудио не мальчик. Я по-настоящему впечатлен».

Контракт Браво заканчивается следующим летом. Ему 36, он только что вернулся после тяжелой травмы и показал, что еще поиграет пару сезонов. Или перейдет в медицинский штаб «Ман Сити». В конце концов, зря он, что ли, знает все об ахилловых сухожилиях.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 1:1 (5:4 по пенальти)

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