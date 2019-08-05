Пеп взломал фланги «Ливерпуля», Клопп победил в игре замен. Первый матч сезона – тактический рай

Пеп подготовился к прессингу «Ливерпуля»

Средняя статистика Гвардиолы против Клоппа объясняется просто – Пеп до сих пор не придумал, как стабильно разбивать прессинг команд Юргена. В «Баварии» Пеп прибегал к совсем радикальным методам – мюнхенцы выбивали мяч на Хави Мартинеса. Приключения в «Сити» проходят по двум сценариям – либо команда разыгрывает мяч по привычке и ломается под высоким прессингом «Ливерпуля», либо чрезмерно осторожничает и разыгрывает мяч слишком большим числом игроков. Первый вариант приводил к уверенным победам Клоппа, второй – к скучнейшим перфомансам, но с шансами для Гвардиолы.

Наиболее близко к разгадке Пеп подошел в ответном матче ЛЧ в сезоне-2017/18 – тогда Гвардиола использовал непривычную гибридную схему. Проблем было две. Краткосрочная – «Ливерпуль» играл по счету и даже тогда редко прессинговал. Долгосрочная – «Сити» не мог отработать расстановку из-за специфики задачи.

В Суперкубке Гвардиола презентовал не идеальный, но как минимум интересный прием. При розыгрышах мяча «Сити» выстраивался необычным образом: Отаменди просил мяч около Браво, Стоунз поднимался чуть выше – на одну линию с опорником Родри. Это усложнило задачу Бобби Фирмино – главному человеку «Ливерпуля» в прессинге. Бразилец разрывался между двумя соперниками сразу – приходилось опекать и Стоунза, и Родри. Задумку отметил венгерский аналитик Истван Береги.

Шикарные решения и передачи Браво тоже облегчили «Сити» жизнь. Но прямо метким попаданием выбор Пепа все равно назвать нельзя. Даже в первом тайме Фирмино сковывал Родри и не давал ему продвинуть мяч. Во втором интрига разрушилась сама собой – «Сити» прижался к воротам и выбегал только в контратаки. Проверить стратегию Гвардиолы до конца не получилось.

«Сити» воспользовался идеей Моуринью

В первые полчаса «горожане» явно нацелились на зону Трента Александра-Арнольда. Туда еще до травмы вбегал Сане, после ухода немца – Стерлинг, временами – Габи Жезус. Каждый раз комбинация развивалась после дальних передач Браво. У чилийца было время на работу с мячом благодаря тому, что Фирмино следил за двумя соперниками сразу.

В сезоне-2017/18 схожую тактику под Трента применял Жозе Моуринью. Разница лишь в одном: если «Сити» доставлял мячи сразу от вратаря, то «Ман Юнайтед» – транзитом через Лукаку. Под его скидки открывался скоростной Рэшфорд – англичанин нырял за спину Тренту и ловил его на потере концентрации. Идея сработала – «МЮ» победил 2:1, а оба гола забил именно Рэш.

Для правого фланга Пеп не стал ничего выдумывать – тут на первый план вышло умное движение Де Брёйне. Бельгиец – мастер не только передач, но и открываний между левым защитником и центральным. В первом тайме они проходили особенно часто. В ужасном положении оставался Робертсон – ему приходилось выбирать между Де Брёйне и Бернарду. Часто он оказывался в полупозиции.

Де Брёйне отрывается от Хендерсона и врывается между левым защитником и центральным. От Бернарду следует пас в зонуEurosport

Де Брёйне уже без опеки Хендерсона, но повторяет движение. Робертсон разрывается между игрокамиEurosport

Подобные забегания Кевин пробует не просто так – после приема мяча от него следуют фирменные кроссы в штрафную. В Суперкубке это не вылилось в явную остроту (Де Брёйне подводили либо техника, либо решения), но в лучшей форме КДБ может довести прием до сверхпугающего состояния.

Гвардиола обманул искусственный офсайд «Ливерпуля»

Летом «Сити» инвестировал в ведущих аналитиков по стандартам. Клуб даже проводил конкурс, главным призом которого был 12-месячный контракт и плотное сотрудничество. Судя по Суперкубку, Гвардиола одобрил идею. Открыть счет помогла оригинальная задумка именно на штрафном.

Как правило, «Ливерпуль» высоко защищается и загоняет соперников в офсайд. Это логичная идея для команды, в которой нет большого количества высокорослых игроков. «Ливерпуль» просто не допускает сценария, при котором может быть борьба в штрафной. «Сити» это использовал.

Де Брёйне и Сильва коротко разыграли мяч и отпасовали Уокеру. Потом дождались, когда «Ливерпуль» выйдет и загонит партнеров в офсайд, и вдвоем начали движение в штрафную. «Красные» были не готовы к этому – Сильва и КДБ остались свободны на дальней штанге. Показательно, что после заброса Уокера и до удара Стерлинга оба коснулись мяча.

Стандарт «Ман Сити»Eurosport

Похожим образом «Сити» пытался разыграть угловой. Не поменялись даже главные лица – в штрафную врывался Сильва, пасовал Де Брёйне. Довести до ума не удалось (перехватил соперник), но это явный намек – ход был предельно продуманным.

Стандарт «Ман Сити»Eurosport

Салах уничтожил Зинченко

Саша закрывает все еще непрофильную позицию, но за последний год значительно прибавил в защите. Хороший показательный матч – финал Кубка Лиги с «Челси». Там против Зинченко выходил очень умный Педро и невероятно скоростной Хадсон-Одои. Украинец выдержал нагрузку, хотя матч продолжался 120 минут. Из девяти попыток отбора (признак той самой нагрузки) успешными были восемь.

Матч с Салахом не получился таким крутым даже наполовину. Зинченко провожал египтянина за спину, проигрывал единоборства 1-в-1 и не справлялся с дриблингом. Салах нанес 10 ударов – на два больше, чем весь «Сити». Также у него 8 попыток обвести – столько же, сколько у всех игроков «Ливерпуля». Спасло только невезение Мо – он не реализовал три явных момента, еще дважды попал в каркас.

Клопп победил в заменах

В гостевом матче прошлого сезона Юрген кардинально перестроил игру и сделал ее открытой. Главным образом – через замены. Это позволило «Ливерпулю» прижать соперника, но вместе с тем оставило их уязвимыми в контратаках. Сыграли обе опции – «красные» сравняли счет после затяжной атаки из 20+ передач, но пропустили решающий гол из-за открытости в опорной зоне.

В Суперкубке «Ливерпуль» лучше реализовал план. Клопп снова сделал игру открытой, снова – через замены. Команда стала более атакующей – полузащита, в которой каждый может сыграть опорника, превратилась в полузащиту из двух бывших десяток (Вейналдум и Лаллана) и гения дриблинга (Кейта). «Ливерпуль» значительно прибавил в отрезок с 65-й минуты по 90-ю.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола на СуперкубкеGetty Images

Мощь «красных» в этот период отражает статистика ударов – 10:1 в пользу Клоппа. 7 из 10 ударов были из пределов штрафной. Пять сэйвов из семи Браво сделал именно в эту 25-минутку. Вероятно, «Ливерпуль» должен был побеждать – «Сити» не доминировал так даже в первом тайме.

При этом совсем справедливая оценка, вероятно, будет такой: риск Клоппа оправдался, но без промахов Стерлинга игра вполне могла бы закончиться до гола Матипа. Рахим слишком часто выходил один на один или бил с близкого расстояния. Смелость «Ливерпуля» в полузащите этому поспособствовала – с 65-й минуты «Сити» сделал четыре передачи вразрез из середины поля. В остальное время – всего одну.

Забеги Стерлинга после таких передач напомнили о его главной слабости – он крайне плохо завершает моменты, когда делает больше одного касания перед ударом. Из-за этого у Рахима странная репутация. С одной стороны, скорость делает его опасным оружием для контратак. С другой, ему проще забивать после затяжных комбинаций.

Между командами небольшой разрыв

Мы снова убедились в этом. Символично, что в двух последних матчах «Сити» спасался только благодаря героическим выносам. В январе от гола спас Стоунз, в Суперкубке – Уокер. Это могло стоить сразу двух титулов из заработанных за год четырех. Стоунз выбивал мяч при счете 0:0 и преимуществе «Ливерпуля» в семь очков в таблице, Уокер – на последних минутах при счете 1:1.

Несмотря на все признаки межсезонья, команды лишь приблизились к тому, чтобы сформировать реально великое соперничество. В эпоху АПЛ таких было два – «Юнайтед» против «Арсенала» с конца 90-х до середины нулевых и «Юнайтед» против «Челси» c 2006 по 2011 год. Возможно, матчи «Ливерпуля» и «Сити» не вызывают столько же эмоций, но по уровню интереса и качества игры они конкурируют точно.

А это тексты про трансферы двух команд:

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