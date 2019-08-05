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Пеп взломал фланги «Ливерпуля», Клопп победил в игре замен. Первый матч сезона – тактический рай

Пеп взломал фланги «Ливерпуля», Клопп победил в игре замен. Первый матч сезона – тактический рай
Вячеслав Палагин

54 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Но Гвардиола снова выиграл.

Пеп подготовился к прессингу «Ливерпуля»

Средняя статистика Гвардиолы против Клоппа объясняется просто – Пеп до сих пор не придумал, как стабильно разбивать прессинг команд Юргена. В «Баварии» Пеп прибегал к совсем радикальным методам – мюнхенцы выбивали мяч на Хави Мартинеса. Приключения в «Сити» проходят по двум сценариям – либо команда разыгрывает мяч по привычке и ломается под высоким прессингом «Ливерпуля», либо чрезмерно осторожничает и разыгрывает мяч слишком большим числом игроков. Первый вариант приводил к уверенным победам Клоппа, второй – к скучнейшим перфомансам, но с шансами для Гвардиолы.

Наиболее близко к разгадке Пеп подошел в ответном матче ЛЧ в сезоне-2017/18 – тогда Гвардиола использовал непривычную гибридную схему. Проблем было две. Краткосрочная – «Ливерпуль» играл по счету и даже тогда редко прессинговал. Долгосрочная – «Сити» не мог отработать расстановку из-за специфики задачи.

В Суперкубке Гвардиола презентовал не идеальный, но как минимум интересный прием. При розыгрышах мяча «Сити» выстраивался необычным образом: Отаменди просил мяч около Браво, Стоунз поднимался чуть выше – на одну линию с опорником Родри. Это усложнило задачу Бобби Фирмино – главному человеку «Ливерпуля» в прессинге. Бразилец разрывался между двумя соперниками сразу – приходилось опекать и Стоунза, и Родри. Задумку отметил венгерский аналитик Истван Береги.

Шикарные решения и передачи Браво тоже облегчили «Сити» жизнь. Но прямо метким попаданием выбор Пепа все равно назвать нельзя. Даже в первом тайме Фирмино сковывал Родри и не давал ему продвинуть мяч. Во втором интрига разрушилась сама собой – «Сити» прижался к воротам и выбегал только в контратаки. Проверить стратегию Гвардиолы до конца не получилось.

«Сити» воспользовался идеей Моуринью

В первые полчаса «горожане» явно нацелились на зону Трента Александра-Арнольда. Туда еще до травмы вбегал Сане, после ухода немца – Стерлинг, временами – Габи Жезус. Каждый раз комбинация развивалась после дальних передач Браво. У чилийца было время на работу с мячом благодаря тому, что Фирмино следил за двумя соперниками сразу.

В сезоне-2017/18 схожую тактику под Трента применял Жозе Моуринью. Разница лишь в одном: если «Сити» доставлял мячи сразу от вратаря, то «Ман Юнайтед» – транзитом через Лукаку. Под его скидки открывался скоростной Рэшфорд – англичанин нырял за спину Тренту и ловил его на потере концентрации. Идея сработала – «МЮ» победил 2:1, а оба гола забил именно Рэш.

Для правого фланга Пеп не стал ничего выдумывать – тут на первый план вышло умное движение Де Брёйне. Бельгиец – мастер не только передач, но и открываний между левым защитником и центральным. В первом тайме они проходили особенно часто. В ужасном положении оставался Робертсон – ему приходилось выбирать между Де Брёйне и Бернарду. Часто он оказывался в полупозиции.

Де Брёйне отрывается от Хендерсона и врывается между левым защитником и центральным. От Бернарду следует пас в зону

Де Брёйне отрывается от Хендерсона и врывается между левым защитником и центральным. От Бернарду следует пас в зонуEurosport

Де Брёйне уже без опеки Хендерсона, но повторяет движение. Робертсон разрывается между игроками

Де Брёйне уже без опеки Хендерсона, но повторяет движение. Робертсон разрывается между игрокамиEurosport

Подобные забегания Кевин пробует не просто так – после приема мяча от него следуют фирменные кроссы в штрафную. В Суперкубке это не вылилось в явную остроту (Де Брёйне подводили либо техника, либо решения), но в лучшей форме КДБ может довести прием до сверхпугающего состояния.

Гвардиола обманул искусственный офсайд «Ливерпуля»

Летом «Сити» инвестировал в ведущих аналитиков по стандартам. Клуб даже проводил конкурс, главным призом которого был 12-месячный контракт и плотное сотрудничество. Судя по Суперкубку, Гвардиола одобрил идею. Открыть счет помогла оригинальная задумка именно на штрафном.

Как правило, «Ливерпуль» высоко защищается и загоняет соперников в офсайд. Это логичная идея для команды, в которой нет большого количества высокорослых игроков. «Ливерпуль» просто не допускает сценария, при котором может быть борьба в штрафной. «Сити» это использовал.

Де Брёйне и Сильва коротко разыграли мяч и отпасовали Уокеру. Потом дождались, когда «Ливерпуль» выйдет и загонит партнеров в офсайд, и вдвоем начали движение в штрафную. «Красные» были не готовы к этому – Сильва и КДБ остались свободны на дальней штанге. Показательно, что после заброса Уокера и до удара Стерлинга оба коснулись мяча.

Стандарт «Ман Сити»

Стандарт «Ман Сити»Eurosport

Похожим образом «Сити» пытался разыграть угловой. Не поменялись даже главные лица – в штрафную врывался Сильва, пасовал Де Брёйне. Довести до ума не удалось (перехватил соперник), но это явный намек – ход был предельно продуманным.

Стандарт «Ман Сити»

Стандарт «Ман Сити»Eurosport

Салах уничтожил Зинченко

Саша закрывает все еще непрофильную позицию, но за последний год значительно прибавил в защите. Хороший показательный матч – финал Кубка Лиги с «Челси». Там против Зинченко выходил очень умный Педро и невероятно скоростной Хадсон-Одои. Украинец выдержал нагрузку, хотя матч продолжался 120 минут. Из девяти попыток отбора (признак той самой нагрузки) успешными были восемь.

Матч с Салахом не получился таким крутым даже наполовину. Зинченко провожал египтянина за спину, проигрывал единоборства 1-в-1 и не справлялся с дриблингом. Салах нанес 10 ударов – на два больше, чем весь «Сити». Также у него 8 попыток обвести – столько же, сколько у всех игроков «Ливерпуля». Спасло только невезение Мо – он не реализовал три явных момента, еще дважды попал в каркас.

Клопп победил в заменах

В гостевом матче прошлого сезона Юрген кардинально перестроил игру и сделал ее открытой. Главным образом – через замены. Это позволило «Ливерпулю» прижать соперника, но вместе с тем оставило их уязвимыми в контратаках. Сыграли обе опции – «красные» сравняли счет после затяжной атаки из 20+ передач, но пропустили решающий гол из-за открытости в опорной зоне.

В Суперкубке «Ливерпуль» лучше реализовал план. Клопп снова сделал игру открытой, снова – через замены. Команда стала более атакующей – полузащита, в которой каждый может сыграть опорника, превратилась в полузащиту из двух бывших десяток (Вейналдум и Лаллана) и гения дриблинга (Кейта). «Ливерпуль» значительно прибавил в отрезок с 65-й минуты по 90-ю.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола на Суперкубке

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола на СуперкубкеGetty Images

Мощь «красных» в этот период отражает статистика ударов – 10:1 в пользу Клоппа. 7 из 10 ударов были из пределов штрафной. Пять сэйвов из семи Браво сделал именно в эту 25-минутку. Вероятно, «Ливерпуль» должен был побеждать – «Сити» не доминировал так даже в первом тайме.

При этом совсем справедливая оценка, вероятно, будет такой: риск Клоппа оправдался, но без промахов Стерлинга игра вполне могла бы закончиться до гола Матипа. Рахим слишком часто выходил один на один или бил с близкого расстояния. Смелость «Ливерпуля» в полузащите этому поспособствовала – с 65-й минуты «Сити» сделал четыре передачи вразрез из середины поля. В остальное время – всего одну.

Забеги Стерлинга после таких передач напомнили о его главной слабости – он крайне плохо завершает моменты, когда делает больше одного касания перед ударом. Из-за этого у Рахима странная репутация. С одной стороны, скорость делает его опасным оружием для контратак. С другой, ему проще забивать после затяжных комбинаций.

Между командами небольшой разрыв

Мы снова убедились в этом. Символично, что в двух последних матчах «Сити» спасался только благодаря героическим выносам. В январе от гола спас Стоунз, в Суперкубке – Уокер. Это могло стоить сразу двух титулов из заработанных за год четырех. Стоунз выбивал мяч при счете 0:0 и преимуществе «Ливерпуля» в семь очков в таблице, Уокер – на последних минутах при счете 1:1.

Несмотря на все признаки межсезонья, команды лишь приблизились к тому, чтобы сформировать реально великое соперничество. В эпоху АПЛ таких было два – «Юнайтед» против «Арсенала» с конца 90-х до середины нулевых и «Юнайтед» против «Челси» c 2006 по 2011 год. Возможно, матчи «Ливерпуля» и «Сити» не вызывают столько же эмоций, но по уровню интереса и качества игры они конкурируют точно.

А это тексты про трансферы двух команд:

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