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Ван Дейка не могли обвести 65 матчей, но Жезус сделал это в Суперкубке

Ван Дейка не могли обвести 65 матчей, но Жезус сделал это в Суперкубке
Eurosport

23 мин. назад

Прервалась выдающаяся серия.

В матче за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» произошло эпохальное событие. Голландца защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка наконец-то обвели.

Автором настоящего чуда стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус. Успешная обводка против защитника «красных» случилась впервые за 65 матчей.

  • Впредыдущий раз Ван Дейка обвел игрок «Ньюкасла» Микель Мерино в марте 2018 года.
  • Основное время Суперкубка закончилось вничью – 1:1, в серии пенальти точнее был «Сити» – 5:4. На счету Вирджила ассист.

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