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Ван Дейка не могли обвести 65 матчей, но Жезус сделал это в Суперкубке
Прервалась выдающаяся серия.
В матче за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» произошло эпохальное событие. Голландца защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка наконец-то обвели.
Автором настоящего чуда стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус. Успешная обводка против защитника «красных» случилась впервые за 65 матчей.
- Впредыдущий раз Ван Дейка обвел игрок «Ньюкасла» Микель Мерино в марте 2018 года.
- Основное время Суперкубка закончилось вничью – 1:1, в серии пенальти точнее был «Сити» – 5:4. На счету Вирджила ассист.
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