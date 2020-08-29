Британский сезон традиционно начинается матчем за Суперкубок: в 2020-м на «Уэмбли» едет безоговорочный чемпион «Ливерпуль» и обладатель Кубка Англии «Арсенал».

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После возобновления английского сезона в июле обе команды были сосредоточены на внутренней борьбе: «Ливерпуль» успел вылететь из Лиги чемпионов весной, «Арсенал» из Лиги Европы – в конце февраля. Мерсисайдцы приступили к погоне за первым спустя 30 лет титулом и преуспели, причем узнали о чемпионстве не на поле, а после потери очков «Манчестер Сити».

В Кубке команда Юргена Клоппа прошла «Эвертон», «Шрусбери» (на андердога из третьего по силе дивизиона пришлось затратить два матча), а потом вылетела от будущего финалиста «Челси». В двух товарищеских матчах перед стартом сезона «Ливерпуль» разгромил «Штутгарт» (3:0) и вымучил ничью с «Ред Булл» (2:2).

Товарищеский матч «Ливерпуль» – «Зальцбург» Фото: Getty Images

«Арсенал» в АПЛ скромно финишировал на восьмом месте и нервно приходил в себя после перерыва: 0:3 от «Сити» с незабываемым перфомансом Давида Луиса и 1:2 от скромного «Брайтона». Потом играли с попеременным успехом, но бенефисом стал сенсационный реванш над «Сити» в полуфинале Кубка. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, а «горожане» не ответили точными ударами. В финале против «Челси» тот же Обамеянг перевернул игру, ответив на мяч Палисика своими двумя.

Кто посмотрит матч по ТВ

У чемпиона достаточное количество травмированных: это Джордан Хендерсон, Жоэль Матип, Джердан Шачири, Алекс Окслейд-Чемберлен и Ки-Джана Хувер. Под вопросом – выход на поле Трента Александер-Арнольда и Харри Уилсона. Клопп мог лишиться даже Вирджила ван Дейка (тот получил травму головы в товарищеском матче), но, кажется, с нидерландским защитником все хорошо.

«Арсенал» не располагает Шкодраном Мустафи, Пабло Мари, Каллумом Чемберсом, Габриэлем Мартинелли и Эмилиано Мартинесом. До сих пор травмированы Месут Озил и Маттео Гендузи.

Лицом к лицу

«Ливерпуль» и «Арсенал» трижды боролись за Суперкубок, счет – 2-1 в пользу «красных».

По общей статистике личных встреч за всю историю «Ливерпуль» впереди с незначительным счетом 88-80.

Крупнейшая победа «Арсенала» – 8:1 (в 1934 году), «Ливерпуль» дважды выносил канониров 5:0, один раз пришелся аж на XIX век.

В последнем матче 15 июля 2020-го лондонцы выиграли со счетом 2:1.

До этого, осенью 2019-го, команды выдали триллер со счетом 5:5 в основное время в Кубке Лиги.

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Ливерпуль»

Ставки букмекеров

«Арсенал» – 4,89

Ничья в основное время – 4,24

«Ливерпуль» – 1,68

Букмекеры предсказуемо верят в победу записного фаворита, но для абсолютно рисковых имеет смысл поставить на «Арсенал» – как минимум полуфинал с «Сити» не позволяет окончательно сбрасывать со счетом команду Микеля Артеты. Аналитики настаивают, что матч будет результативным: тотал больше 2,5 мяча можно взять с коэффициентом 1,58. Ставка «обе забьют» – комфортный 1,61: Обамеянг на ходу, а в атаке «Ливерпуля» – ударная тройка Салаха, Мане и Фирмино.

Где смотреть

В 18:30 по московскому времени трансляцию начнет «Матч ТВ». Eurosport.ru выручит тебя, если под рукой нет телевизора, а смотреть видеолайв на смартфоне нет возможности. Сурен Аванесьян проведет яркую текстовую трансляцию.

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