«Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии-2021, победив «Ливерпуль». Основное время матча завершилось минимально голевой ничьей – 1:1. В серии пенальти все решил удар Брюстера в перекладину. «Канониры» били без промаха: 5:4.