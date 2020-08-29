«Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии-2021, победив «Ливерпуль». Основное время матча завершилось минимально голевой ничьей – 1:1. В серии пенальти все решил удар Брюстера в перекладину. «Канониры» били без промаха: 5:4.
- Перед матчем «Арсенал» и «Ливерпуль» делили второе место по Суперкубка – по 15. Теперь «Арсенал» (16) уступает только «Манчестер Юнайтед» (21).
- «Арсенал» и «Ливерпуль» разыграли Суперкубок в четвертый раз. В 1979-м и 1989-м сильнее были мерсисайдцы, а в 2002-м победу праздновал «Арсенал».
- Это была первая встреча «канониров» и «красных» на «Уэмбли» с 1989-м – как раз с того Суперкубка, который остался за «Ливерпулем» (1:0).
- Из-за пандемии Суперкубок-2020 стал самым поздним аж с 1958 года: тогда «Болтон» и «Вулверхэмптон» разыграли трофей аж 6 октября («Роверс» победили 4:1).
- Открыв счет на 12-й минуте, Обамеянг повторил рекорд «Арсенала»: он забил пятый мяч на «Уэмбли». Столько же за «Арсенал» на легендарном стадионе забивал только Алексис Санчес. Примечательно, что 5 голов Обамеянга уместились в 42 дня (+ полуфинал и финал Кубка Англии).
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- Ассистент Пьер-Эмерика Бакайо Сака оформил 13-ю голевую передачу. Со старта АПЛ-2019/20 только Кевин де Брёйне (22) и Трент Александр-Арноль (15) чаще ассистировали партнерам во всех турнирах.
- Такуми Минамино не просто сравнял счет во втором тайме, но и забил первый мяч за «Ливерпуль». Еще ни один игрок «красных» за всю историю клуба не мог похвастаться тем, что открыл свой голевой счет именно на «Уэмбли».
- Последний суперкубковый успех «Ливерпуля» датируется 2006 годом. Год назад команда Клоппа тоже уступила по пенальти «Ман Сити».
- У «канониров» нервы из редчайшего металла: они выиграли 9 из последних 11 серий пенальти. В предыдущих десяти лондонская команда брала верх лишь четырежды.
- В декабре 2019-го Микель Артета покинул тренерский штаб Пепа Гвардиолы, что спасти «Арсенал». С тех пор «канониры» взяли два трофея, а «Ман Сити» – 0.
- За последние 45 дней «Арсенал» дважды выиграл у «Ливерпуля», по разу – у «Сити» и «Челси».
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