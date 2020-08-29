Риан Брюстер – один из главных талантов в закромах «Ливерпуля». Перед Суперкубком это признал и Клопп: «Риан выглядит многообещающе. Он все еще молод. Надо понять, как предоставить ему игровую практику. Причин торопиться у нас нет».

Может, от этой фразы Юргена Брюстер и переволновался. Именно из-за Риана «Ливерпуль» сдал серию пенальти. Брюстер с силой вломил по мячу с точки: Мартинесу такой удар было не отбить, а вот перекладине – вполне.

Суперкубок Англии Сочнейшие цифры Суперкубка. Рекорд Обамеянга и погоня «Арсенала» 4 ЧАСОВ НАЗАД

Эта ситуация напомнила о другом Суперкубке – правда, Европы и, правда, 2013 года. Тогда Ромелу Лукаку вернулся в «Челси» после огненной аренды за «Вест Бромвич» и испортил серию пенальти с «Баварией». Дальше была командировка в «Эвертон». Лукаку цвел, а «Челси» весь сезон не хватало наконечника.

Ромелу Лукаку после пенальти в ворота «Баварии» в Суперкубке УЕФА-2013 Фото: Getty Images

Главное для Клоппа – не повторить тех ошибок Моуринью. Точечный, хоть и неприятный промах молодого Брюстера – это вовсе не причина для еще большего доверия Салаху, Мане и Фирмино. Тем более, что систему с ними пора освежать. Причина – «Ливерпуль» в привычном своем составе стал слишком предсказуем.

Против «красных» «Арсенал» защищался с тремя центрдефами. Модуль впереди постоянно менялся. Схема переходила от 5-2-3 к 5-3-2 и 5-4-1. Все зависело от желания прессинговать. В первом тайме Артета чаще включал 5-2-3 – система с тремя игроками впереди давала уверенное давление, даже если к Ван Дейку и Гомесу смещался Фабиньо. После перерыва «Арсенал» чаще заигрывал 5-4-1, чтобы плотно сидеть на своей половине.

Все эти инструменты «канониры» отработали еще в товарищеском матче с «МК Донс». Уже тогда стало очевидно: Артета готовится под «Ливерпуль». Он задал весь необходимый набор исходных: гибридный прессинг, точечный контроль над центром поля и защиту в пять игроков. В этих исходных и в их исполнении сразу отразилась работа под Суперкубок.

Все потому, что фундамент этого «Ливерпуля» уже очевиден. Задолго до стартового свистка легко предсказываются высокий прессинг «красных», смещения Фабиньо к центрдефам, работу хавбеков от центральной линии до линии штрафной, активность Мане и Салаха в зоне 14 и в полуфлангах.

Юрген Клопп в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала» Фото: Getty Images

Итог – скудный выхлоп «Ливерпуля» перед первыми заменами. До 59-й минуты – то есть до выхода Минамино и Кейта – «красные» набили 10 ударов, но до створа довели лишь один. Еще четыре были заблокированы – «Арсенал» отбивался слишком плотно.

С 59-й минуты и до конца матча «Ливерпуль» нанес шесть ударов. Приток небольшой, всего в один удар за каждые полчаса. Зато подскочило качество: в створ полетели сразу три. «Арсенал» при этом не отказался от защиты стеной. «Канониры» даже под свисток шли в атаку слишком осторожно. То есть наносить качественные удары было так же трудно, как и до этого.

Несмотря на это, финальные полчаса «Ливерпуль» откатал гораздо лучше, чем первый час. Все из-за внедрения Минамино – он ввел хоть какую-то свежесть в финальную треть.

Такуми Минамино после гола «Арсеналу» Фото: Getty Images

Такуми помог с коротким розыгрышем у чужой штрафной, а еще целенаправленно бился в левый полуфланг. Для сравнения: за весь матч у Мане 4 касания в этой зоне, у Фирмино – 6, у Салаха – 5. У Минамино – 7 за полчаса.

Клоппу надо чаще задействовать его с другими игроками атаки. Основным трио Юргена соперники уже наедаются.

Уровень Салаха, Фирмино и Мане не позволит сильно просесть по результатам. Но с каждым новым матчем, особенно против топов, подготовка соперников будет все лучше. Трио будет играть тускло – Клоппу нужно создавать альтернативу. Именно эту мысль «красные» должны вынести из Суперкубка.

Чемпионат Англии Клопп рассказал, может ли «Ливерпуль» купить Месси ВЧЕРА В 16:17