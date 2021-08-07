Лестер Сити - Манчестер Сити
Футбол. Следите за матчем Лестер Сити – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 7 августа 2021 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Лестер Сити и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Футбольный сезон в Англии стартует с топового матча, угадывай обладателя первого трофея и поднимай кеш вместе с надежным букмекером!
Футбольный сезон в Англии стартует с топового матча, угадывай обладателя первого трофея и поднимай кеш вместе с надежным букмекером!
Футбольный сезон в Англии наконец-то стартует, как обычно, матчем за Суперкубок. «Лестер» и «Ман Сити» разыграют первый трофей сезона за неделю до начала АПЛ. Присоединяйтесь к просмотру и следите за текстовым лайвом на Eurosport.ru!