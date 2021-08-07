Лестер Сити
    -
    19:15
    07.08.21
    Новый Уэмбли
    Манчестер Сити
      Суперкубок Англии • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Лестер Сити - Манчестер Сити

      Футбол. Следите за матчем Лестер Сити – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 7 августа 2021 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Футбольный сезон в Англии наконец-то стартует, как обычно, матчем за Суперкубок. «Лестер» и «Ман Сити» разыграют первый трофей сезона за неделю до начала АПЛ. Присоединяйтесь к просмотру и следите за текстовым лайвом на Eurosport.ru!