Первый официальный матч английского сезона – «Лестер» против «Сити» в Суперкубке Англии. Eurosport.ru и БК Winline рассказывают все, что нужно знать об этом матче.
Кто посмотрит матч по ТВ
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У «Лестера» перед стартовым матчем сезона минимум четыре потери, и все – в обороне. С февраля из-за травмы колена не играет Джеймс Джастин, до сих пор не выступает получивший повреждение лица в игре с Россией на Евро Тимоти Кастань. Также не будет Джонни Эванса, ну и Эусли Фофаны – француз получил страшный перелом в товарищеском матче против «Вильярреала».
Уэсли Фофана
Фото: Getty Images
За «Сити» не сыграют двое, хотя окончательное решение по участию Фила Фодена будет принято незадолго до матча. А вот кто точно пропустит встречу, так это Лиэм Делап – у 18-летнего нападающего травма. Не факт что дебютирует за клуб Джек Грилиш – самый дорогой английский игрок в истории, – но это все-таки возможно. Он уже тренируется с командой. А вот Де Брёйне (он травмирован), Жезус, Стоунз и Эдерсон – вне заявки, они еще даже не вернулись к работе.
Тренер «Сити» Пеп Гвардиола заявил, что его команда попробует выиграть и посвятить победу Эмилио Баллаку – сыну прославленного Михаэля Баллака погиб в автокатастрофе.
Форма
«Сити» после поражения в финале ЛЧ от «Челси» провел всего три товарищеских матча. Почти все игроки «горожан» участвовали в чемпионате Европы, поэтому получили отдых, а сборы получились короткими. Во время предсезонки «Манчестер» сыграл с супертопами мирового футбола «Престоном», «Барнсли» и «Блэкпулом» и одолел их с общим счетом 10:1.
Каникулы «Лестера» получились насыщеннее – «лисы» успели сгонять четыре игры. Результаты не поразили: команда Брендана Роджерса потерпела поражения от «Бёртона» и «Уикомба» (оба раза по 0:1), сыграла вничью с «КПР» (3:3) и только в последнем матче выиграла у «Вильярреала» (3:2).
Ориентировочные составы
«Манчестер Сити»
Фото: Eurosport
«Лестер»
Фото: Eurosport
Лицом к лицу
- «Лестер» и «Сити» провели друг с другом 85 матчей: 38 из них завершились победами «горожан», 27 – за «лисами».
- «Лестер» отстает от «Сити» на 26 забитых мячей: 156 на 130.
- Из последних пяти матчей «Манчестер» выиграл четыре и проиграл одну встречу.
- Это будет лишь вторая встреча между «Лестером» и «Манчестер Сити» на «Уэмбли». В 1969 году «горожане» выиграли в финале Кубка Англии со счетом 1:0.
- «Лестер» в третий раз в истории сыграет в Суперкубке Англии. В 1971 году «лисы» обыграли «Ливерпуль» (1:0), а в 2016-м вырвали трофей у «МЮ» – 2:1.
- «Манчестер Сити» проиграл только две из последних 12 игр на «Уэмбли» (+8 =2).
Котировки букмекеров
Победа «Лестера» в основное время: 3,5
Победа «Сити» в основное время: 1,86
Победа «Лестера» по пенальти: 2,5
Победа «Сити» по пенальти: 1,55
Тяжело делать прогноз на матч команд, которые проведут первую официальную игру нового сезона. И все же, стоя перед выбором, на что закинуть кэш, надо отметить неплохой коэффициент на тотал больше 2,5 голов – 1,7. В Суперкубке сыграют остроатакующие команды, которые точно не станут отсиживаться в обороне в ожидании единственного момента.
Где смотреть
Матч состоится на «Уэмбли» 7 августа и начнется в 19:15 (мск). В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч!». Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.
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