«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

«Лестер» провел образцовый первый тайм против «Ман Сити». «Лисы» плотно играли в обороне и вообще не впускали соперника в свою штрафную, а в контратаках создали несколько убойных моментов. Самый запоминающийся шанс упустил Джейми Варди в самом конце первой половины. Нападающий с нескольких метров не замкнул прострел Харви Барнса: попал во вратаря, от которого мяч влетел в штангу. «Манчестер» отвечал только скучным владением и редкими прорывами по флангам.

Во второй половине уже «Манчестер» владел большим преимуществом. «Горожане» по долгу владели мячом и в отличие от первого тайма выжимали опасные моменты. «Лестер» же намного реже выходил в контратаки, но они не теряли опасности. А на 65-й минуте за «горожан» вышел на замену и дебютировал Джек Грилиш. Развязка наступила в самом конце, когда Келечи Ихеаначо продавил Натана Аке в чужой штрафной и заработал пенальти. Нигериец сам исполнил 11-метровый и забил единственный мяч в игре.

Чемпионат Англии Кто кроме «Сити»? Вспомни всех победителей Суперкубка Англии 9 ЧАСОВ НАЗАД

Джек Грилиш дебютировал за «Манчестер Сити», его купили за 117,5 млн евро

«Лестер» завоевал второй Суперкубок Англии в истории

Автор победного гола Келечи Ихеаначо – воспитанник «Манчестер Сити»

Суперкубок Англии Без Де Брёйне и Фофана. «Сити» vs «Лестер» в Суперкубке Англии 11 ЧАСОВ НАЗАД