«Манчестер Сити» удивил несколькими позициями в основном составе на Суперкубок Англии против «Лестера». Одним из сюрпризов оказался 18-летний крайний нападающий Сэм Эдози. Янгстер занял место левого вингера и сыграл 65 минут, пока его не заменил Джек Грилиш. Сэм скромничал в первом тайме, но после перерыва ярко себя проявил: несколько раз круто обострил у ворот Каспера Шмейхеля и вообще не выглядел дебютантом. Эдози – большой талант, он проявил себя в предсезонке, которую проходил со взрослой командой. Сэм забил в каждом матче и заслужено появился в Суперкубке.

Эдози попал в «Ман Сити» летом 2019-го. За талантливого воспитанника «Миллуолла» манкунианцы выложили 600 тысяч евро и сразу же закинули 16-летнего в команду U-18. Уже через год школьник добрался до состава U-23, где обитал большую часть сезона-2020/21. «Горожане» не зря торопились с подписанием юниора: «Челси» тоже интересовался Сэмом. Лондонцы владели важным преимуществом: они с «Миллуоллом» из Лондона, то есть подростку не пришлось бы переезжать. Но Эдози выбрал «Сити». «Переехать из Лондона в Манчестер было тяжело, но я рад, что сделал это», – рассказывал янгстер.

Сэм Эдози празднует гол на предсезонке в ворота «Престон Норт Энд» Фото: Getty Images

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Семми залетел на финишный предсезонный сбор «Манчестера», который включал три товарняка. Парень получил игровые минуты во всех и выжал максимум. В первой встрече против клуба «Престон Норт Энд» Эдози выпрыгнул на замену во втором тайме и забил второй мяч «горожан». Далее он вынырнул в стартовом составе против «Барнсли» и «Блэкпула» и забил им по мячу. Мощный старт во взрослой команде всего в 18 лет. Пеп Гвардиола отметил яркую игру юниора и наградил местом в основе на Суперкубок Англии.

«Сэм – молодой талант, обладающий особыми качествами. Он парень, который подходит к штрафной с твердым намерением забить – это важно для вингера. Он невероятно молодой игрок, важно быть терпеливым с ним. Со временем он заиграет хорошо, необходимо это понимать», – похвалил дебютанта Гвардиола. Эдози – прирожденный фланговый форвард: он невысокий, с отличной скоростью и техникой. Огромным плюсом идет голевое чутье – парень четко понимает, где надо находиться, чтобы забить.

Сэм круто спрогрессировал за последние два сезона: из команды до 18 лет поднялся в U-23 и уже дебютировал за основной состав. Он заслужил вызов в сборную U-18, где дебютировал 29-го марта в товарищеской игре против Уэльса. Пока он играет за Англию, но еще может сменить футбольное гражданство в пользу Нигерии – у футболиста африканские корни. Подъем мог быть более долгим, если бы не тренер Карлос Висенс. Мужчина работал с Сэмом в команде U-18, а после подъема в штаб Пепа наверняка сообщил испанцу о таланте из академии.

Сэм Эдози, «Лестер» – «Манчестер Сити» Суперкубок Англии Фото: Getty Images

Сэм провел блеклый первый тайм против «Лестера». Особенно в начале – чем больше проходило времени, тем увереннее себя ощущал янгстер. К концу матча стало понятно, что Эдози сыграл не хуже опытных партнеров. Во втором тайме парень окончательно раскрылся и несколько раз эффектно брал на себя. Вингер закончил матч лучшим по предпринятым (8) и успешным (4) обводкам – точно не стеснялся. Он не провалился ни в одном компоненте: ошибся всего в трех передачах с общей точностью пасов в 83%, его старание подчеркивают три отбора – больше в «Сити» никто не сделал, столько же оформил другой янгстер 19-летний Коул Палмер.

Но в предстоящем сезоне вряд ли Сэмми получит много игровой практики. Место в старте на Суперкубок – награда от Пепа за мощную игру в предсезонке, плюс жест о том, что в главной команде знают о существовании проспекта. «Ман Сити» уже расставался с собственными талантами из-за отсутствия внимания к ним. Конечно, никто в клубе не хочет, чтобы кто-то в дальнейшем повторял путь Джейдона Санчо. Эдози проведет год в команде U-23 с точечными поднятиями в главную команду. Как и говорил Пеп, не стоит форсировать подготовку юниора, но и забывать его в резервных командах тоже нельзя.

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