7 августа «Лестер» переиграл «Манчестер Сити» в битве за Суперкубок Англии (1:0). Единственный мяч забил Келечи Ихаеначо, реализовав 11-метровый удар на 89-й минуте.

За полчаса до гола в матче произошел любопытный эпизод: перед подачей углового у ворот «Сити» с трибуны вылетел фанат и попросил о селфи с полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. Видео эпизода опубликовал в твиттере фанат «Лестера» и бывший игрок «Лис» Гари Линекер.

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Никто из сотрудников стадиона не помещал болельщику преодолеть ограждения и оказаться около пределов футбольного поля.

«Лестер» взял второй Суперкубок Англии в истории. Первый командазавоевала ровно 50 лет назад.

Гвардиола впервые в карьере проиграл два финала подряд.

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