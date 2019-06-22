Онлайн

Боливия - Венесуэла

Кубок Америки - 22 июня 2019

Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Боливия – Венесуэла на Eurosport.ru! 22 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Вильегас или Рафаэль Дудамель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боливия и Венесуэла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Боливия и Венесуэла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

