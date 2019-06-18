Боливия
    -
    0:30
    19.06.19
    Маракана
    Перу
      Кубок Америки • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Боливия - Перу
      Кубок Америки - 19 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Боливия – Перу на Eurosport.ru! 19 июня 2019 года в 00:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Вильегас или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боливия и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боливия и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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