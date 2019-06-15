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Бразилия - Боливия

Кубок Америки - 15 июня 2019

Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Бразилия – Боливия на Eurosport.ru! 15 июня 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тите или Эдуардо Вильегас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Боливия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бразилия и Боливия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

