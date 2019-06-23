Колумбия
Завершено
0
1
-
0
0
22:00
23.06.19
Фонте-Нова
Парагвай
    Кубок Америки • Группа В
    Групповой этап
    • 2-ой тайм
    • Колумбия
    • Парагвай
    • КардонаБарриос
      85'
    • ГонсалесРомеро
      82'
    • ФалькаоСапата
      66'
    • РохасИтурбе
      63'
    • КуадрадоРодригес
      58'
    • Арсамендия
      49'
    • Перерыв
    • Колумбия
    • Парагвай
    • РохасДомингес
      45'
    • 1-ый тайм
    • Колумбия
    • Парагвай
    • Лукуми
      42'
    • Куэльяр
      31'
    • Борха
      29'
    Перед матчем

    Онлайн
    Колумбия - Парагвай
    Кубок Америки - 23 июня 2019

    Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Колумбия – Парагвай на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колумбия и Парагвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Колумбия и Парагвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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