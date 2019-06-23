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- 2-ой тайм
- КардонаБарриос85'
- ГонсалесРомеро82'
- ФалькаоСапата66'
- РохасИтурбе63'
- КуадрадоРодригес58'
- Арсамендия49'
- Перерыв
- РохасДомингес45'
- 1-ый тайм
- Лукуми42'
- Куэльяр31'
- Борха29'
Перед матчем
Онлайн
Колумбия - Парагвай
Кубок Америки - 23 июня 2019
Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Колумбия – Парагвай на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колумбия и Парагвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Колумбия и Парагвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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