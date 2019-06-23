Катар
    -
    22:00
    23.06.19
    Arena do Grêmio
    Аргентина
      Кубок Америки • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Катар - Аргентина
      Кубок Америки - 23 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Катар – Аргентина на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Феликс Санчес или Лионель Скалони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Катар и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Катар и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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