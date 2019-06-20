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- 2-ой тайм
- ГонсалесЭскобар90'
- Де ПольСуарес87'
- АльмиронОртис86'
- Отаменди83'
- Тальяфико80'
- СантандерРомеро72'
- МартинесДи Мария67'
- Месси (P)57'
- Пирис55'
- Перерыв
- ПерейраАгуэро45'
- 1-ый тайм
- Армани45'
- Рохас43'
- Санчес37'
- Гомес32'
Перед матчем
Онлайн
Аргентина - Парагвай
Кубок Америки - 20 июня 2019
Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Аргентина – Парагвай на Eurosport.ru! 20 июня 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Парагвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аргентина и Парагвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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