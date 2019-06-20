Аргентина
Завершено
0
1
-
1
0
3:30
20.06.19
Минейрао
Парагвай
Кубок Америки • Группа В
Групповой этап
  • 2-ой тайм
  • Аргентина
  • Парагвай
  • ГонсалесЭскобар
    90'
  • Де ПольСуарес
    87'
  • АльмиронОртис
    86'
  • Отаменди
    83'
  • Тальяфико
    80'
  • СантандерРомеро
    72'
  • МартинесДи Мария
    67'
  • Месси (P)
    57'
  • Пирис
    55'
  • Перерыв
  • Аргентина
  • Парагвай
  • ПерейраАгуэро
    45'
  • 1-ый тайм
  • Аргентина
  • Парагвай
  • Армани
    45'
  • Рохас
    43'
  • Санчес
    37'
  • Гомес
    32'
Перед матчем

Онлайн
Аргентина - Парагвай
Кубок Америки - 20 июня 2019

Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Аргентина – Парагвай на Eurosport.ru! 20 июня 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Парагвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аргентина и Парагвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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