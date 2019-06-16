Парагвай
    -
    22:00
    16.06.19
    Маракана
    Катар
      Кубок Америки • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Парагвай - Катар
      Кубок Америки - 16 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Парагвай – Катар на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Бериссо или Феликс Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парагвай и Катар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Парагвай и Катар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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