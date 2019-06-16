Аргентина
    -
    1:00
    16.06.19
    Фонте-Нова
    Колумбия
      Кубок Америки • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Аргентина - Колумбия
      Кубок Америки - 16 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Аргентина – Колумбия на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Колумбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аргентина и Колумбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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