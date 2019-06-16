Онлайн

Аргентина - Колумбия

Кубок Америки - 16 июня 2019

Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Аргентина – Колумбия на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Колумбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аргентина и Колумбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

