Уругвай
    -
    2:00
    21.06.19
    Arena do Grêmio
    Япония
      Кубок Америки • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Уругвай - Япония
      Кубок Америки - 21 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Уругвай – Япония на Eurosport.ru! 21 июня 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Хадзиме Мориясу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Япония и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уругвай и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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