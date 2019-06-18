Япония
    -
    2:00
    18.06.19
    Эстадио до Морумби
    Чили
      Кубок Америки • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Япония - Чили
      Кубок Америки - 18 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Япония – Чили на Eurosport.ru! 18 июня 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Рейнальдо Руэда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Чили и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Япония и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0