Уругвай
    -
    1:00
    17.06.19
    Минейрао
    Эквадор
      Кубок Америки • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Уругвай - Эквадор
      Кубок Америки - 17 июня 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Уругвай – Эквадор на Eurosport.ru! 17 июня 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Эрнан Дарио Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Эквадор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уругвай и Эквадор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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