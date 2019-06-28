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Венесуэла - Аргентина

Кубок Америки - 28 июня 2019

Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Венесуэла – Аргентина на Eurosport.ru! 28 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рафаэль Дудамель или Лионель Скалони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венесуэла и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Венесуэла и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

