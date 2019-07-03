Бразилия
    -
    3:30
    03.07.19
    Минейрао
    Аргентина
      Кубок Америки • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бразилия - Аргентина
      Кубок Америки - 3 июля 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Бразилия – Аргентина на Eurosport.ru! 3 июля 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Лионель Скалони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бразилия и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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