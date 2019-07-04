Чили
    -
    3:30
    04.07.19
    Arena do Grêmio
    Перу
      Кубок Америки • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Чили - Перу
      Кубок Америки - 4 июля 2019

      Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Чили – Перу на Eurosport.ru! 4 июля 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рейнальдо Руэда или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чили и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чили и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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