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Бразилия - Перу
Кубок Америки - 7 июля 2019
Футбол, Кубок Америки. Следите за матчем Бразилия – Перу на Eurosport.ru! 7 июля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Тите или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бразилия и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Перу чудом доехало до финала, но Бразилия не отдаст домашний Кубок Америки. Последим за решающей схваткой вместе на Eurosport.ru.