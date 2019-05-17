Семья нападающего «Эвертона» Ришарлисона страстно отреагировала на попадание своего родственника в заявку сборной Бразилии на Копа Америка-2019.

Родные и знакомые бразильского страйкера собрались дома у его бабушки, чтобы в прямом эфире проследить за объявлением состава сборной. Когда диктор произнес фамилию Ришарлисона, в комнате начались бурнейшие ликования.

Копа Америка-2019 пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

Главный тренер пентакампеонов Тите вызвал на турнир следующих нападающих: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Эвертон («Гремио»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Давид Нерес («Аякс»).

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