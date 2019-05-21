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Месси и Дибала сыграют на Кубке Америки, Икарди – вне заявки

Месси и Дибала сыграют на Кубке Америки, Икарди – вне заявки
Eurosport

7 мин. назад

Место нашлось даже Паредесу.

Тренерский штаб сборной Аргентины огласил состав национальной команды на Кубок Америки. В заявку попали 23 футболиста. Форвард «Интера» Мауро Икарди не вызван в сборную.

Вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»).

Защитники: Мильтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Удинезе»), Анхель ди МарияПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родригес Гидо («Америка»).

Нападающие: Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло ДибалаЮвентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель МессиБарселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

  • Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
  • Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.
  • Действующий победитель турнира – сборная Чили.

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