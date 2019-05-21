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Месси и Дибала сыграют на Кубке Америки, Икарди – вне заявки
Место нашлось даже Паредесу.
Тренерский штаб сборной Аргентины огласил состав национальной команды на Кубок Америки. В заявку попали 23 футболиста. Форвард «Интера» Мауро Икарди не вызван в сборную.
Вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»).
Защитники: Мильтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»).
Полузащитники: Родриго де Пауль («Удинезе»), Анхель ди Мария («ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родригес Гидо («Америка»).
Нападающие: Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).
- Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
- Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.
- Действующий победитель турнира – сборная Чили.
Фанаты «Интера» хотели отпраздновать гол Икарди, но лидер движения запретил это делать