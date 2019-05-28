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Тите лишил Неймара капитанской повязки в сборной за драку с фанатом в Кубке Франции
Драчуну не место в капитанах.
Напдающий «Пари Сен-Жермен» Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии.
Капитаном команды на Кубок Америки-2019 и товарищеские матчи главный тренер Тите назначил одноклубника Нея Дани Алвеса, сообщает Globoesporte. Решение тренера связано с инцидентом в финале Кубка Франции, когда Неймар ударил болельщика.
- В результате той драки Неймар получил трехматчевый бан.
- Кубок Америки-2019 стартует 14 июня в Бразилии.
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