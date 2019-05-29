Twitter

Дебютант сборной Бразилии обыграл Неймара финтом между ног, за что оказался на траве

Дебютант сборной Бразилии обыграл Неймара финтом между ног, за что оказался на траве
Eurosport

1 час назад

Ней даже не извинился.

Во время тренировки сборной Бразилии произошел забавный инцидент с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Крузейро» Вевертоном.

Дебютант национальной команды эффектно обыграл форварда парижского суперклуба и бывшего капитана сборной, прокинув ему мяч между ног, за что немедленно оказался на газоне.

  • Кубок Америки-2019 стартует 14 июня в Бразилии.
  • До этого пентакампеоны сыграют два товарищеских матча: 6 июня – с Катаром, а 9 июня – с Гондурасом.

Тите лишил Неймара капитанской повязки в сборной за драку с фанатом в Кубке Франции

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте