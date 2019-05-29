Во время тренировки сборной Бразилии произошел забавный инцидент с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Крузейро» Вевертоном.

Дебютант национальной команды эффектно обыграл форварда парижского суперклуба и бывшего капитана сборной, прокинув ему мяч между ног, за что немедленно оказался на газоне.

Кубок Америки-2019 стартует 14 июня в Бразилии.

До этого пентакампеоны сыграют два товарищеских матча: 6 июня – с Катаром, а 9 июня – с Гондурасом.

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