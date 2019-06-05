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Месси: «Говорят, мы с отцом подбираем игроков для сборной, но это ложь»
Поверим Лео?
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил готовность команды к Кубку Америки и свою роль в подборе игроков.
«Мы подходим к турниру с теми же энтузиазмом и желанием, как и всегда. Но реальность такова, что Аргентина переживает смену поколений, для многих это первый взрослый турнир. Но это не значит, что Аргентина собирается сдаваться. Мы не главные фавориты, как в былые времена, но мы будем бороться за Кубок Америки.
О моем отце говорят больше, чем о футболистах. Он оказывается в центре внимания в тех моментах, которых не было. Говорят, что мы с ним подбираем игроков для сборной, но это ложь», – цитирует 31-летнего Месси Marca.
- Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
- Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.
- Действующий победитель турнира – сборная Чили.
Месси и Дибала сыграют на Кубке Америки, Икарди – вне заявки