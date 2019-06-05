Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил готовность команды к Кубку Америки и свою роль в подборе игроков.

«Мы подходим к турниру с теми же энтузиазмом и желанием, как и всегда. Но реальность такова, что Аргентина переживает смену поколений, для многих это первый взрослый турнир. Но это не значит, что Аргентина собирается сдаваться. Мы не главные фавориты, как в былые времена, но мы будем бороться за Кубок Америки.

О моем отце говорят больше, чем о футболистах. Он оказывается в центре внимания в тех моментах, которых не было. Говорят, что мы с ним подбираем игроков для сборной, но это ложь», – цитирует 31-летнего Месси Marca.

Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.

Действующий победитель турнира – сборная Чили.

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