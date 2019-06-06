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Агуэро: «Я хочу стать чемпионом скорее для Месси, чем для себя»
Их дружбе можно только позавидовать.
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от Кубка Америки.
«Я хочу стать чемпионом скорее для Месси, чем для себя. Сделаю все, чтобы он поднял трофей», – цитирует 31-летнего футболиста Fox Sports. Агуэро и Месси выступают за сборную Аргентины с 2006 года.
«В апреле Лео позвонил мне и сказал, что выступит на турнире. Я бы счастлив. Не знаю, будет ли это наш последний или предпоследний турнир. Мы хотим выиграть что-нибудь со сборной».
- Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
- Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.
- Действующий победитель турнира – сборная Чили. Аргентинцы дважды подряд проигрывали чилийцам в финале в серии пенальти.
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