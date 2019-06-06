Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от Кубка Америки.

«Я хочу стать чемпионом скорее для Месси, чем для себя. Сделаю все, чтобы он поднял трофей», – цитирует 31-летнего футболиста Fox Sports. Агуэро и Месси выступают за сборную Аргентины с 2006 года.

«В апреле Лео позвонил мне и сказал, что выступит на турнире. Я бы счастлив. Не знаю, будет ли это наш последний или предпоследний турнир. Мы хотим выиграть что-нибудь со сборной».

Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Аргентина попала в группу В с Колумбией, Парагваем и Катаром.

Действующий победитель турнира – сборная Чили. Аргентинцы дважды подряд проигрывали чилийцам в финале в серии пенальти.

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