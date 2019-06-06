Getty Images
Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопа
Травма оказалась серьезной.
Бразильская конфедерация футбола подтвердила, что главная звезда национальной команды Неймар пропустит домашний Кубок Америки из-за травмы.
На официальном сайте сообщается, что в товарищеском матче против Катара 27-летний футболист порвал связки правого голеностопа. Неймар прошел необходимые медицинские обследования и получил неутешительное заключение.
«Из-за серьезности травмы у Неймара не будет условий и достаточного времени для восстановления, чтобы поучаствовать в Кубке Америки», – говорится в заявлении. Тренерский штаб вскоре вызовет в расположение сборной замену.
- Бразилия обыграла Катар со счетом 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Жезуса.
- Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
Неймар получил травму и покинул поле в слезах
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте