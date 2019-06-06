Бразильская конфедерация футбола подтвердила, что главная звезда национальной команды Неймар пропустит домашний Кубок Америки из-за травмы.

На официальном сайте сообщается, что в товарищеском матче против Катара 27-летний футболист порвал связки правого голеностопа. Неймар прошел необходимые медицинские обследования и получил неутешительное заключение.

«Из-за серьезности травмы у Неймара не будет условий и достаточного времени для восстановления, чтобы поучаствовать в Кубке Америки», – говорится в заявлении. Тренерский штаб вскоре вызовет в расположение сборной замену.

Бразилия обыграла Катар со счетом 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Жезуса.

Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Неймар получил травму и покинул поле в слезах

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