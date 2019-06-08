Руководство Бразильской конфедерации футбола уволит главного тренера национальной сборной Тите, если тот не добьется высокого результата на Копа Америка-2019.

По информации A Bola, в случае ухода Тите бразильские функционеры намерены пригласить на пост португальца Жозе Моуринью. Несмотря на то, что приоритетным вариантом для Особенного является продолжение клубной карьеры, в Бразилии верят, что смогут договориться с Жозе.

Последним клубом, в котором работал Моуринью, был «Манчестер Юнайтед». С декабря 2018 года португалец находится без работы.

На чемпионате мира-2018 сборная Бразилии под руководством Тите дошла до 1/4 финала, где уступила Бельгии.

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