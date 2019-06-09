Легенда мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал об ожиданиях от стартующего Кубка Америки.

«Какой финал Кубка Америки хотел бы видеть? Жду в нем Аргентину. Месси великолепен, жаль, ему не так повезло со сборной. Но все бывшие игроки, включая меня, восхищаются им.

Чего жду от Бразилии? Мы потеряли Неймара из-за травмы, и теперь атмосфера как минимум успокоится. Надеюсь, мы снова выиграем, но это трудно сделать в своей стране из-за большого давления прессы и фанатов.

Совет Неймару? Организовать свое восстановление и поскорее вернуться. Надеюсь, все будет хорошо. Хочется, чтобы бразильцы выиграли Кубок Америки и посвятили победу Неймару», – цитирует Роберто Карлоса Marca.

·Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Месси играл в двух последних финалах, и оба раза Аргентина уступала в серии пенальти сборной Чили.

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