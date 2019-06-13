Коф на победу в турнире: 2,3

Филиппе Коутиньо празднует гол в составе сборной БразилииGetty Images

Даже после потери Неймара пентакампеоны не утратили статус фаворита и лидируют с почтительным отрывом от Аргентины. От соперников команду Тите отличает в первую очередь сыгранность – даже если в заявке происходят изменения, новички не вызывают вопросов. Один из последних призывников – Давид Нерес. Разве парень не заслужил место в команде убойным сезоном в «Аяксе»?

Список игроков «селесао» впечатляет – там сплошь представители топ-клубов Европы. Пусть это не всегда гарантирует итоговый успех, мощная заявка бразильцев еще сильнее отдаляет их от остальных по потенциалу. Нельзя забывать про умопомрачительную статистику хозяев Копы: два поражения в последних 35 матчах. При этом последняя потеря очков в игре против сборной своего континента произошла в 2017-м.

Ну и главный фактор – турнир домашний. Хозяевам зачастую помогает удача, к ним чуть благосклоннее судьи, а местные фанаты не позволяют остановиться, даже когда соперник растоптан.

Ставка, к которой стоит присмотреться: тотал больше 7,5 голов в группе за 2,15

У бразильцев очень яркая атакующая линия и слишком лайтовые соперники на групповой стадии. В квартет к хозяевам попали Боливия, Венесуэла и Перу – команды, которые на троих за всю историю выиграли у «желто-зеленых» шесть матчей и примерно столько же свели вничью. Стандартная процедура для подобных встреч – от трех до пяти мячей в сетке аутсайдера.

Играй у Бразилии Неймар, можно было бы не раздумывая ставить на тотал, но и при имеющемся составе хозяева обязаны крушить противников как минимум в предварительном раунде и забивать в районе десятки.

Веришь в Бразилию? Тогда скорее кликай по ссылке

Коф на победу в турнире: 4,41

Лео Месси с партнерами (сборная Аргентины)Getty Images

Месси и его солдаты – вторые фавориты чемпионата, но только благодаря наличию Лео. Лидер «альбиселесте» провел мощнейший сезон, снова забил больше полтинника во всех турнирах и хотя выиграл только Ла Лигу, по-прежнему претендует на «Золотой мяч». Кубок Америки станет определяющим при выдаче награды: главные конкуренты – Криштиану и Ван Дейк – взяли по одному клубному трофею, но Роналду дополнительно выиграл с Португалией Лигу наций, а Вирджил боролся в финале.

Очевидно, что групповой раунд Аргентина преодолеет со свистом, попадет в нижнюю часть сетки плей-офф и, если не подставит сама себе подножку, встретится с Бразилией только в финале. В одном матче может произойти что угодно, но одного Месси команде Скалони не факт что хватит: важно, чтобы старички вроде Агуэро и Ди Марии подошли к решающим матчам в сознании, а такие как Паредес не испортили общую картину.

Ставка, к которой стоит присмотреться: Месси – лучший игрок турнира за 4,0

Аргентина последнее десятилетие играет по одной схеме: отдай мяч Месси – он решит. Вряд ли незадолго до турнира года боссы сборной сменят тактику и удивят соперников самостоятельным выключением Лео из игры. Если мяч будет как надо доходить до лидера – он обязательно сделает разницу.

Преимущество в классе Лео над остальными игроками Копы в отсутствие Неймара будет колоссальным, поэтому ему достаточно будет довести Аргентину до финала. В случае победы в турнире гном получит награду без вопросов.

Фанаты Месси переходят по ссылке без предупреждения

Коф на победу в турнире: 8,4

Луис Суарес (Уругвай)Getty Images

Четвертьфиналисты ЧМ-2018 готовы удивлять на очередном крупном турнире. Год назад в России Оскар Табарес, Луис Суарес и Эдинсон Кавани проиграли будущим чемпионам, после чего приуныли: из пяти товарняков команда проиграла четыре с полной обоймой лидеров. К Копа Америка ситуация выправилась – Узбекистан, Таиланд и Панама в сумме отхватили 10 мячей.

Тренировка на второсортных соперниках помогла наладить подзабытые связи и восполнить боевой тонус. В Бразилию Уругвай отправился третьим фаворитом не просто так. В атаке сыграют Суарес и Кавани – возможно, сильнейшая пара нападающих турнира. Помимо Муслеры к воротам приставлены миллион лет играющие вместе Годин и Хименес, в середине поля охладят пыл соперников и разгонят атаки своей команды прилично проведшие сезон Торрейра и Бетанкур.

Если Бразилия и Аргентина вдруг оступятся, не удивительно, если кубок в 16-й раз уедет в Уругвай – уж слишком симпатичную и боевую команду создал Табарес.

Ставка, к которой стоит присмотреться: первое место в группе за 1,97

По факту «чарруа» попали в группу смерти: Япония, Эквадор и Чили в равной степени претендуют на второе место. Хотя в столкновении этих команд может произойти любая сенсация, у уругвайцев повышенные шансы победить.

Япония – лучшая команда Азии, но у нее могут возникнуть проблемы против атлетически более мощных латиноамериканцев, эквадорцы нестабильны, а в Чили происходит такая смена поколений, что задумываться о победе на крупных турнирах в ближайшие годы сборная не будет.

Магия Уругвая творит чудеса, при переходе по ссылке поможет и тебе

Коф на победу в турнире: 9,0

Сборная КолумбииGetty Images

Колубия прибудет в Бразилию в сбалансированном и очень ярком составе. Здесь и старые бойцы вроде Фалькао, и яркие новички в лице Сапаты. В защите сыграют герои ЧМ-2018 Йерри Мина и Давинсон Санчес. Нельзя забывать про вечно молодого Хамеса и скоростного Куадрадо. По сравнению с турниром в России Карлуш Кейруш произвел точечные изменения, которые точно не пошли во вред.

От колумбийцев можно ждать чего угодно, и даже титула –костяк сборной составляют очень опытные игроки, команда созрела. Но, скорее всего, ее предел на этой Копе – полуфинал. Слишком уж сильная Бразилия, с которой «кофейщикам» придется столкнуться в 1/2.

Ставка, к которой стоит присмотреться: участие в полуфинале за 2,12

Фаворит группы – Аргентина, за Колумбией должно остаться второе место. Если так случится, попасть в полуфинал будет крайне просто: Фалькао и Ко в четвертьфинале выйдут на вторую команду квартета А, где числятся Боливия, Венесуэла и Перу. То что колумбийцы сильнее этих трех команд даже вместе взятых – факт.

Проблема в том, что при таком раскладе прорваться в финал будет почти невозможно: дальше по сетке преградит путь Бразилия, а с ней соперничать будет слишком неуютно.

Хамес и Фалькао требуют от тебя клика по ссылке

Коф на победу в турнире: 10,0

Артуро Видаль и Алексис Санчес (сборная Чили)Getty Images

Чилийцы по инерции входят в пул фаворитов, но на деле не имеют почти никаких шансов на успех. Победители последних двух розыгрышей Копы переживают скверные времена: с момента последних побед команда немного обновилась, но молодежь не тянет на роли звезд, а лидерам уже прилично за 30 лет. К тому же не все из них в нужной форме: Санчес год просидел на скамейке в «МЮ», Варгас не был основным даже в «Тигрес», Медель стал чемпионом Турции с «Бешикташем», но вы верите, что 31-летний защитник может выиграть для команды титул?

Единственная надежда – лидерские качества и страсть Видаля, но его одного против укомлектованных сборных с двумя-тремя сильными игроками будет недостаточно. Безусловно, чилийцы поборются и скорее всего выйдут из группы, но на большее в этот раз претендовать им будет сложно.

Ставка, к которой стоит присмотреться: меньше 5,5 очков на групповом этапе за 1,7

От девяти возможных баллов сразу отнимаем три потерянных против Уругвая – придется набирать шесть в играх с Японией и Эквадором. Но как это сделать, если в контрольных матчах Чили с трудом обыграли Гаити (1:2, уступали), свели вничью разборку с США (1:1) и влетели Мексике (1:3)? Наиболее благоприятный расклад для Рейнальдо Руэды и его парней такой: победа и ничья в играх с японцами и эквадорцами, поражение от Уругвая и скромная транспортировка в четвертьфинал с третьего места.

Чилийцы не смогут, а ты – сможешь. Кликай – тут

Самый бодрый букмекер

А еще бодрый инстаграм и бомбический телеграм