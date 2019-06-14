146 тысяч на матче и дом для Кака. Что за стадион откроет Кубок Америки-2019

Все дороги в Бразилии ведут в Рио, но не в этот раз. Право провести матч открытия главного футбольного турнира Южной Америки получил Сан-Паулу. Это крупнейший город Южного полушария, экономический центр Бразилии и относительно безопасная столица одноименного штата. Хотя историческую часть города, любимое место бомжей, и примыкающую к ней Кроколандию, сосредоточение наркоманов, лучше избегать.

«Морумби» – третий по величине стадион в Бразилии, его опережают «Маракана» и «Мане Гарринча». Арена полностью принадлежит клубу «Сан-Паулу». Сборная более 30 раз проводила здесь официальные игры.

Открытие арены состоялось 2 октября 1960 года. За последние 15 лет стадион реконструировали девять раз, сохранив при этом исторический облик.

На территории «Морумби» в зале имени Луиса Кампоса Араньи погружаешься в историю клуба. Официальное название «Сисеро Помпеу де Толедо» арена получила в честь президента клуба в 40-50-х годов, договорившегося с мэром города о строительстве стадиона.

Рекорд посещаемости 146 тысяч человек зафиксирован в 1977 году во время матча «Коринтианса» с «Понте-Прета». Сейчас в целях безопасности вместимость стадиона сократилась до 68 тысяч. «Сантос», «Палмейрас» и тот же «Коринтианс» (все из Сан-Паулу) проводили на «Морумби» матчи, пользующиеся большим спросом у болельщиков. Как например, класико Алвинегро («Сантос» – «Коринтианс») или финалы Кубка Бразилии. Хотя у них самих есть крупные стадионы.

В 2018 году на рампе, ведущей к воротам номер 17, открыли «Аллею звезд» из 99 имен наиболее значимых футболистов в истории клуба, среди которых Кафу, Кака и Пиолим. Скоро появится и тренерская аллея.

В другом памятном зале собраны портреты известных игроков, выступавших в разное время за «Сан-Паулу». Среди них особое место занимает Рожерио Сени, самый результативный вратарь в истории футбола (132 гола).

Аллея звезд «Сан-Паулу»Eurosport

«Сан-Паулу» – самый титулованный клуб Бразилии на международной арене (у них 12 титулов), зал кубков и трофеев тому подтверждение.

На уровне второго этажа зависает фигура Леонидаса да Силвы. В клубе настаивают, что именно он – автор бисиклеты. У поклонников Рамона Унсаги – другое мнение. Чилийский нападающий за 18 лет до бисиклеты Да Силвы, пробил подобным образом. Удар назвали «чиленой», но технический прием тот же.

Бисиклета Леонидаса да СилвыEurosport

Недельный ливень, обрушившийся на Сан-Паулу в марте, серьезно повредил участки поля, раздевалки команд и большинство помещений на первом этаже. К турниру все будет восстановлено.

Уже 14 июня здесь сыграют Бразилия и Боливия и откроют Копу Америку.

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