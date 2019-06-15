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Дубль Коутиньо и шикарный мяч Эвертона. Бразилия победила в первом матче Кубка Америки
Бразильцы играли в белой форме.
Сборная Бразилии начала домашний розыгрыш Кубка Америки с уверенной победы над Боливией, забив в ворота соперника три безответных мяча.
Первый гол прилетел с пенальти – боливиец сыграл рукой в своей штрафной. К мячу подошел Филиппе Коутиньо и без шансов для голкипера реализовал одиннадцатиметровый.
Автором второго гола тоже стал Коутиньо – в метре от ворот он подправил мяч в сетку после паса Роберто Фирмино
Третий роскошным ударом с границы штрафной положил Эвертон.
- Бразильцы играли в белой форме в честь 100-летнего юбилея с первого титула команды.
- Также в группу A попали Перу и Венесуэла.
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