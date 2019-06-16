Сборная Венесуэлы в меньшинстве чудом выстояла против сборной Перу в матче первого тура группового этапа Кубка Америки – 0:0.

Самый невероятный момент для перуанцев случился на 76-й минуте. После аккуратного скрытого паса с правого края штрафной к вратарской Джефферсон Фарфан пробил с правой ноги, но мяч покатился вдоль ворот, и Паоло Геррейро пробил в голкипера Венесуэлы Вилькера Фариньеса. У третьего набежавшего футболиста Перу мяч из-под ног выбил защитник.

Ренато Тапиа был первым на подборе и сильно выстрелил издали. Удар застрял в ногах игроков в штрафной. Геррейро поймал мяч и добавил его в ворота, но снова попал в Фариньеса, его партнер же угодил в штангу.

Избиение венесуэльцев прекратил судья, который с помощью подсказки видеоарбитра увидел офсайд у Паоло Геррейро.

Несмотря на этот эпизод и удаление у сборной Венесуэлы на 75-й минуте, команды закончили матч с равными показателями владения и с пятью ударами в створ каждая.

В следующем туре группового этапа Кубка Америки Перу сыграет с Боливией, венесуэльцы встретятся с хозяевами из Бразилии.

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