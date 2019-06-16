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Колумбия двумя идеальными контратаками прибила Аргентину в стартовом матче Кубка Америки

Колумбия двумя идеальными контратаками прибила Аргентину в стартовом матче Кубка Америки
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Не очень воодушевляющее начало для Месси.

Сборная Аргентины проиграла стартовый матч Кубка Америки-2019 Колумбии со счетом 0:2.

На 71-й минуте счет красивым дальним ударом открыл Рохер Мартинес после не менее шикарного перевода от Хамеса.

А окончательно оформил победу Дуван Сапата, замкнувший прострел Джефферсона Лерма.

  • Сборная Аргентины выходила в два последних финала континентального кубка и оба раза уступала Чили в серии пенальти.
  • 20 июня Аргентина сыграет с Парагваем, Колумбия – с Катаром.
  • Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

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