Колумбия двумя идеальными контратаками прибила Аргентину в стартовом матче Кубка Америки
Не очень воодушевляющее начало для Месси.
Сборная Аргентины проиграла стартовый матч Кубка Америки-2019 Колумбии со счетом 0:2.
На 71-й минуте счет красивым дальним ударом открыл Рохер Мартинес после не менее шикарного перевода от Хамеса.
А окончательно оформил победу Дуван Сапата, замкнувший прострел Джефферсона Лерма.
- Сборная Аргентины выходила в два последних финала континентального кубка и оба раза уступала Чили в серии пенальти.
- 20 июня Аргентина сыграет с Парагваем, Колумбия – с Катаром.
- Лионель Месси провел на поле все 90 минут.
Месси – лучший игрок, Колумбия в полуфинале. Что нужно знать о фаворитах Кубка Америки
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