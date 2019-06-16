Колумбиец чуть не нокаутировал Месси мощным ударом по затылку
Так снести голову можно.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в конце проигранного матча Кубка Америки против Колумбии (0:2) чуть было не получил сотрясение мозга.
Обидел Месси полузащитник Джефферсон Лерма, который дал мощную оплеуху Лео, от чего тот даже присел на газон.
- На счету Лерма помимо попытки убийства Месси еще и голевая передача.
- Аргентина впервые за 40 лет проиграла в стартовом матче Кубка Америки
Колумбия двумя идеальными контратаками прибила Аргентину в стартовом матче Кубка Америки
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