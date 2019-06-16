Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в конце проигранного матча Кубка Америки против Колумбии (0:2) чуть было не получил сотрясение мозга.

Обидел Месси полузащитник Джефферсон Лерма, который дал мощную оплеуху Лео, от чего тот даже присел на газон.

На счету Лерма помимо попытки убийства Месси еще и голевая передача.

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