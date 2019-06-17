Eurosport
MVP Кубка Азии из Катара идеально вонзил Парагваю
Мяч прошел по красивой дуге.
Сборные Катара и Парагвая сыграли результативную ничью в рамках первого тура группового этапа Кубка Америки.
Один из мячей забил катарец Альмоэс Али точным ударом из-за пределов штрафной. 22-летнему форварду понадобился лишь короткий разбег.
- Матч завершился со счетом 2:2, в группе B также играют Колумбия и Аргентина.
- В феврале сборная Катара выиграла Кубок Азии, Али стал лучшим бомбардиром (девять голов) и MVP турнира.
Колумбия двумя идеальными контратаками прибила Аргентину в стартовом матче Кубка Америки
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