Eurosport

MVP Кубка Азии из Катара идеально вонзил Парагваю

MVP Кубка Азии из Катара идеально вонзил Парагваю
Eurosport

2 ч. назадОбновлено Только что

Мяч прошел по красивой дуге.

Сборные Катара и Парагвая сыграли результативную ничью в рамках первого тура группового этапа Кубка Америки.

Один из мячей забил катарец Альмоэс Али точным ударом из-за пределов штрафной. 22-летнему форварду понадобился лишь короткий разбег.

  • Матч завершился со счетом 2:2, в группе B также играют Колумбия и Аргентина.
  • В феврале сборная Катара выиграла Кубок Азии, Али стал лучшим бомбардиром (девять голов) и MVP турнира.

Колумбия двумя идеальными контратаками прибила Аргентину в стартовом матче Кубка Америки

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте