Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора в рамках группового этапа Кубка Америки.

На шестой минуте счет открыл Николас Лодейро – после передачи Луиса Суареса он виртуозно обработал мяч в чужой штрафной и забил из-под двух защитников.

Преимущество удвоил Эдинсон Кавани, забивший ударом через себя. Просто послушайте комментатора.

Третий мяч на исходе первого тайма вколотил после подачи углового второй лидер уругвайцев – Луис Суарес.

Разгром завершился курьезным автоголом в исполнении Артуро Мины – он срезал мяч в свои ворота после скидки Кавани.

В группе С также играют Чили и Япония – их матч еще не состоялся.

Группы A и B после первого тура единолично возглавляют Бразилия и Колумбия.

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