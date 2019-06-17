Кавани вкрутил гол через себя и свел комментатора с ума
Обязательно смотри со звуком – это латиномериканская классика.
Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора в рамках группового этапа Кубка Америки.
На шестой минуте счет открыл Николас Лодейро – после передачи Луиса Суареса он виртуозно обработал мяч в чужой штрафной и забил из-под двух защитников.
Преимущество удвоил Эдинсон Кавани, забивший ударом через себя. Просто послушайте комментатора.
Третий мяч на исходе первого тайма вколотил после подачи углового второй лидер уругвайцев – Луис Суарес.
Разгром завершился курьезным автоголом в исполнении Артуро Мины – он срезал мяч в свои ворота после скидки Кавани.
- В группе С также играют Чили и Япония – их матч еще не состоялся.
- Группы A и B после первого тура единолично возглавляют Бразилия и Колумбия.
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